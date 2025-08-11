Méregerős apró villanyautóval támad a Kia

A Kia tavaly májusban leplezte le eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos modelljét, az általunk alaposan letesztelt EV3-at, de ez nem jelenti azt, hogy a koreai cég a közeljövőben ne rukkolna elő egy ennél is kisebb és elérhetőbb árú villanyautóval.

Ez pedig nem lesz más, mint a 4 méter körüli hossza révén a Hyundai testvérmodellnél, a 3,82 méteres Insternél némileg nagyobb EV2, melynek eddig még csak a koncepcióautó előfutára mutatkozott be, és amely a legfrissebb híradások szerint izgalmasnak ígérkező szupersportos GT változatban is elérhető lesz.

Az EV2 hajszálnyival rövidebb a 4,08 méteres vadonatúj Mini Acemannél és a hasonló hosszú Jeep Avengernél, illetve körülbelül 30 centiméterrel kisebb az EV3-nál.

A részletes specifikációk egyelőre ismeretlenek, de az E-GMP platformos EV2 alapmodellje valószínűleg egy 150-200 lóerős villanymotort és egy relatíve kis kapacitású akkumulátort vonultat fel.

Viszonyításképp, a 204 lóerős EV3 58,3-81,4 kWh kapacitású akkumulátorral és 414-605 kilométeres hatótávval bír.

Az EV2 GT minden valószínűség szerint dupla villanymotoros összkerék-hajtással támad, 300 lóerő körüli teljesítménye pedig körülbelül 5 másodperces 0-100-as gyorsulást tesz lehetővé.

Az EV3 Magyarországon jelenleg 14-18,5 millió forintba kerül, az EV2 pedig az előzetes információk szerint 25-30 ezer eurón (10-12 millió forint) fog nyitni.

A Szlovákiában gyártandó EV2 az ígéretek szerint 2026-ban érkezik meg a kereskedésekbe, és a későbbiekben várhatóan jön majd egy ennél is kisebb Kia villanyautó is, a Picanto utódjának tekinthető EV1.

