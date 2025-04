Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon szóba került az Ukrajnával kötendő megállapodás is.","shortLead":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon...","id":"20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353.jpg","index":0,"item":"c8329cf6-6bdf-4d12-8a3f-5fc20202e517","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 20:56","title":"Trump Meloninak: Száz százalék, hogy lesz megállapodás az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben. A stylist örül, hogy nem túl sokan mentek el. ","shortLead":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben...","id":"20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"dd87aaa7-0e58-4db7-90d8-1451d793b5f3","keywords":null,"link":"/elet/20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lakatos Márk örül, hogy „fél év homofób gyűlöletkampánnyal se tudtak 200 embernél többet a Parlament elé rángatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b27a848-1d7a-4270-8ca9-dbf46547813e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A két miniszternek most a választási kampányra való felkészülés a legfontosabb feladata.","shortLead":"A két miniszternek most a választási kampányra való felkészülés a legfontosabb feladata.","id":"20250417_gulyas-gergely-orban-viktor-rogan-antal-hataskor-elvonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b27a848-1d7a-4270-8ca9-dbf46547813e.jpg","index":0,"item":"b390bd1d-5cf0-4ebc-a13a-ac207b78678f","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_gulyas-gergely-orban-viktor-rogan-antal-hataskor-elvonas","timestamp":"2025. április. 17. 17:36","title":"Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor kérése volt, hogy tőle és Rogán Antaltól vonjanak el hatásköröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","shortLead":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","id":"20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6.jpg","index":0,"item":"c5af1b50-6916-48f4-b0a7-f5974a703fdb","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","timestamp":"2025. április. 17. 12:01","title":"A SPAR árcsökkentést kért a beszállítóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","shortLead":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","id":"20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596.jpg","index":0,"item":"e479c3a5-1fac-496b-b619-785be5a8719c","keywords":null,"link":"/sport/20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","timestamp":"2025. április. 18. 17:30","title":"Ezeket a rekordokat tényleg senki nem tudja megdönteni! Legalábbis most még ezt hisszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van, ugyanakkor a gazdasági növekedést fékezheti a vámháború. A következő kamatdöntéseknél marad az eseti, a beérkező adatoktól függő döntéshozatal.","shortLead":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van...","id":"20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8.jpg","index":0,"item":"b63d1a07-4ddc-47fc-9ef6-a0338f173114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","timestamp":"2025. április. 17. 14:51","title":"Kamatot vágott az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig a vásáriroda vezetője, Hollósy István könyvet publikált „Visszapillantás a Budapesti Nemzetközi Vásár két évtizedes múltjára” címmel. Ebből is látszik, hogy a BNV életkora bizonytalanabb, mint egy primadonnáé. Minden aktuális hatalom a maga dicsőségét demonstrálta a Budapesti Nemzetközi Vásárral, amely az üzletemberek számára üzleti, a milliós tömegek számára szórakozási és ámulási lehetőség volt. Itt tátotta rá a száját először a nép a rádióra, a televízióra, a csuklós buszra, a Coca-Colára, az autócsodákra – mikor mire.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig...","id":"20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec.jpg","index":0,"item":"41c10186-dc63-4158-9a29-153c0bc274d4","keywords":null,"link":"/360/20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","timestamp":"2025. április. 18. 17:20","title":"Az állami hiúság vására – A Budapesti Nemzetközi Vásár rezsimeken átívelő 100 (vagy több) éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]