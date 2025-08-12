Igazi tekintetmágnes ez az új Aston Martin sportkombi

A korábban többek közt Aston Martinokat és Jaguarokat tervezett Ian Callum és csapata előrukkolt egy igen szemrevaló sportkombival.

Vanquish 25 Shooting Brake Callum Designs

A képeken látható Vanquish 25 Shooting Brake egyelőre még csak koncepció, de igény esetén minden további nélkül gyártásba kerülhet.

Az alapokat az a 25 éve debütált Aston Martin Vanquish adja, melyet szintén maga Ian Callum tervezett.

Az 5,9 literes V12-es szívó benzinmotor teljesítményét 528-ról 590 lóerőre tervezik növelni, és a vásárlók választhatnak kézi kapcsolású, illetve automata váltót is.

Az egyedi ültetett sportfutóműves, kiszélesített nyomtávú és karbonkerámia fékrendszerű Vanquish 25 Shooting Brake menetteljesítményeit és árát egyelőre nem fedték fel.

