Igazi tekintetmágnes ez az új Aston Martin sportkombi

A korábban többek közt Aston Martinokat és Jaguarokat tervezett Ian Callum és csapata előrukkolt egy igen szemrevaló sportkombival.
A képeken látható Vanquish 25 Shooting Brake egyelőre még csak koncepció, de igény esetén minden további nélkül gyártásba kerülhet.
Az alapokat az a 25 éve debütált Aston Martin Vanquish adja, melyet szintén maga Ian Callum tervezett.
Az 5,9 literes V12-es szívó benzinmotor teljesítményét 528-ról 590 lóerőre tervezik növelni, és a vásárlók választhatnak kézi kapcsolású, illetve automata váltót is.
Az egyedi ültetett sportfutóműves, kiszélesített nyomtávú és karbonkerámia fékrendszerű Vanquish 25 Shooting Brake menetteljesítményeit és árát egyelőre nem fedték fel.