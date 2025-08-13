Új 0–400–0 km/h rekord: a V8-as Koenigsegg lealázta a sokkal erősebb villanyos Rimacot – videó

A Koenigsegg bejelentette, hogy augusztus 7-én az Örebro repülőtéren új 0–400–0 km/h rekordot ért el egy Jesko Absolut hipersportautóval.

Markus Lundh gyári tesztpilóta 25,21 másodperc alatt abszolválta a feladatot ugyanazzal a kocsival, amellyel tavaly augusztusban 27,83 másodperces rekordidőt sikerült futni.

KOENIGSEGG Jesko Absolut | 0-400-0 km/h – NEW WORLD RECORD Koenigsegg has once again claimed the coveted 0-400-0 km/h world record for homologated road cars at Örebro airfield on August 7, 2025. Factory test driver Markus Lundh piloted the Jesko Absolut to an astonishing new time of 25.21 seconds, surpassing both the company’s own previous benchmark from June 2024 and everyone else.

A jelentős gyorsulást szoftveres finomhangolással sikerült elérni, ráadásul úgy, hogy a száradóban lévő aszfalton nem voltak ideálisak a körülmények.

Az 1600 lóerős, 5 literes, biturbó V8-as motorral szerelt, hátsókerék-hajtású kocsi 16,77 másodperc alatt pattant fel álló helyzetből 400-as tempóra, és 8,44 másodperc alatt fékezett le onnan 0-ra.

Koenigsegg Jesko Absolut Koenigsegg

A Rimac alig egy hónapja állította be a korábbi 0–400–0 km/h rekordot: a 2107 lóerős, összkerékhajtású elektromos Nevera R 25,79 másodperc alatt tudta le a feladatot.

A horvát cég névadó alapítója, Mate Rimac nem sokkal a rekord megdöntése után máris gratulált svéd ellenlábasainak.

A Rimac hiperautója 17,35 másodperc alatt katapultált 0-ról 400 km/h-ra, majd 8,44 másodperc alatt fékezett le álló helyzetre.