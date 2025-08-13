Új 0–400–0 km/h rekord: a V8-as Koenigsegg lealázta a sokkal erősebb villanyos Rimacot – videó

A Koenigsegg bejelentette, hogy augusztus 7-én az Örebro repülőtéren új 0–400–0 km/h rekordot ért el egy Jesko Absolut hipersportautóval.
Markus Lundh gyári tesztpilóta 25,21 másodperc alatt abszolválta a feladatot ugyanazzal a kocsival, amellyel tavaly augusztusban 27,83 másodperces rekordidőt sikerült futni.
A jelentős gyorsulást szoftveres finomhangolással sikerült elérni, ráadásul úgy, hogy a száradóban lévő aszfalton nem voltak ideálisak a körülmények.
Az 1600 lóerős, 5 literes, biturbó V8-as motorral szerelt, hátsókerék-hajtású kocsi 16,77 másodperc alatt pattant fel álló helyzetből 400-as tempóra, és 8,44 másodperc alatt fékezett le onnan 0-ra.
A Rimac alig egy hónapja állította be a korábbi 0–400–0 km/h rekordot: a 2107 lóerős, összkerékhajtású elektromos Nevera R 25,79 másodperc alatt tudta le a feladatot.
A horvát cég névadó alapítója, Mate Rimac nem sokkal a rekord megdöntése után máris gratulált svéd ellenlábasainak.
A Rimac hiperautója 17,35 másodperc alatt katapultált 0-ról 400 km/h-ra, majd 8,44 másodperc alatt fékezett le álló helyzetre.