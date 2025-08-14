Luxusutastérrel támad a legújabb látványos kínai kombi

A Huawei és a BAIC nevével fémjelzett HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) júliusban leleplezte első kombi modelljét, a látványos megjelenésű Stelato S9T-t, melynek most a belsejét is megmutatták.

Az újdonság műszerfalát egy hatalmas középső érintőkijelző uralja, amelytől jobbra egy utasoldali képernyő is található.

Stelato S9T HIMA

A 16,8 millió színárnyalat megjelenítésére képes hangulatvilágítás mellett említést érdemel a –6 és +50 Celsius-fok közötti hőmérsékletet biztosító hűthető/fűthető tároló, illetve a négyféle utastér-színváltozat: Chicha Orange, Truffle Brown, White Sand Apricot, Amber Brown.

Az S9T a korábban debütált, 5,16 méter hosszú és 3,05 méter tengelytávolságú, átszámítva mintegy 15 millió forintos alapárú Stelato S9 nagyobb csomagtartóval rendelkező, praktikusabb kialakítású puttonyos verziója.

A kereskedésekbe várhatóan ősszel megérkező S9T részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mindenesetre a kombi várhatóan ugyanazokkal a hajtásláncokkal lesz kapható, mint a szedán.

Az alapmodellben egy 309 lóerős teljesítményű és 396 Nm nyomatékú hátsó villanymotor található, és a 100 kWh kapacitású lítiumion akkumulátor mintegy 816 kilométeres hatótávot tesz lehetővé.

A 721 kilométeres hatótávolságú, összkerekes verzióban ezen túlmenően egy 215 lóerős és 277 Nm-es első villanymotor is található.

A hatótávnövelős elektromos verzió elejében egy 160 lovas, 1,5 literes, 4 hengeres turbómotor figyel, hátul pedig ott a 309 lóerős elektromos egység. A 37 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt kivitel 1256 kilométeres, az 53,4 kWh-s változat pedig 1355 kilométeres hatótávval kecsegtet.

A Stelato S9T nem titkoltan az Audi, a BMW és a Mercedes kombijait veszi célkeresztbe, és bár konnektoros fronton fejlettnek tűnik, az európai vásárlók minden bizonnyal hiányolják belőle a 6 hengeres komolyabb erőforrásokat.

