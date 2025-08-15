Olasz virtus: itt a Lamborghini legújabb őrült szuperautója, a Fenomeno

A Lamborghini 2023-ban mutatta be a legendás Aventador utódját, az egy ideje már Magyarországon is kapható Revueltót.

Az olasz gyártó azokra is gondol, akik esetleg picit visszafogottnak találják a Revuelto külső megjelenését és produkcióját, számukra készült ugyanis a most debütált Fenomeno.

Lamborghini Fenomeno Lamborghini

A nem titkoltan a Revueltóra épülő, de annál minden tekintetben vadabb újdonság teljesen egyedi külsővel és megnövelt teljesítménnyel támad.

A 6,5 literes, V12-es szívó benzinmotor teljesítményét 825-ről 845 lóerőre növelték, a tripla villanymotoros hibrid hajtáslánc összteljesítménye pedig 1015-ről 1080 lóerőre növekedett.

A 3,8 kWh kapacitású akkumulátor helyett 7 kWh-s telepet használ a gyártó, aminek köszönhetően 10 helyett akár már 20 kilométer is megtehető elektromos módban.

A 0–100-as szintidő 2,5-ről 2,4 másodpercre olvadt, a végsebesség változatlanul 350 km/h.

A Lamborghini Fenomenóból mindössze 29 példány készül, az árcédulán 3 millió eurós, vagyis mintegy 1,2 milliárd forintos összeg szerepel.

