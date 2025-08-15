Stílusosan pillant vissza a 90-es évekbe a BMW limitált újdonsága

A BMW 2018-ben dobta piacra aktuális 8-as modelljét, mely kétajtós és négyajtós kivitelekben kapható sportmodell napjai meg vannak számolva, és amely sorozatból most egy a múltba visszapillantó új limitált kivitel érkezett.
A négyajtós Gran Coupéra épülő M850i Edition M Heritage az 1989 és 1999 között készült eredeti 8-as BMW-nek állít emléket.
Az újdonság az E31-es típusjelzésű legendás felmenő öt fényezésével rendelhető: Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green és Daytona Violet.
Alapáron jár az M Sport Professional csomag, ezenkívül pedig az M trikolór díszítésű karbonszálas tető és az egyedi 20 colos könnyűfém-felnik mellett sem mehetünk el szó nélkül.
A fullextrás M850i Edition M Heritage 4,4 literes biturbó V8-as benzinmotorja 530 lóerőt és 750 Nm-es nyomatékot ad le.
A nyolcfokozatú automata váltós és összkerék-hajtású négyajtós sportkupé 3,9 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra és 250 km/h a végsebessége.
A mindössze 500 példányban gyártandó újdonság amerikai listaára 130400 dollár (44,2 millió forint). Magyarországon jelenleg 46,7 millió forinton nyit az általunk is rendesen meghajtott M850i xDrive Gran Coupé alapmodellje.