Stílusosan pillant vissza a 90-es évekbe a BMW limitált újdonsága

A BMW 2018-ben dobta piacra aktuális 8-as modelljét, mely kétajtós és négyajtós kivitelekben kapható sportmodell napjai meg vannak számolva, és amely sorozatból most egy a múltba visszapillantó új limitált kivitel érkezett.

A négyajtós Gran Coupéra épülő M850i Edition M Heritage az 1989 és 1999 között készült eredeti 8-as BMW-nek állít emléket.

BMW M850i Edition M Heritage BMW

Az újdonság az E31-es típusjelzésű legendás felmenő öt fényezésével rendelhető: Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green és Daytona Violet.

Alapáron jár az M Sport Professional csomag, ezenkívül pedig az M trikolór díszítésű karbonszálas tető és az egyedi 20 colos könnyűfém-felnik mellett sem mehetünk el szó nélkül.

BMW M850i Edition M Heritage BMW

BMW M850i Edition M Heritage BMW

A fullextrás M850i Edition M Heritage 4,4 literes biturbó V8-as benzinmotorja 530 lóerőt és 750 Nm-es nyomatékot ad le.

A nyolcfokozatú automata váltós és összkerék-hajtású négyajtós sportkupé 3,9 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra és 250 km/h a végsebessége.

A mindössze 500 példányban gyártandó újdonság amerikai listaára 130400 dollár (44,2 millió forint). Magyarországon jelenleg 46,7 millió forinton nyit az általunk is rendesen meghajtott M850i xDrive Gran Coupé alapmodellje.

BMW M850i Edition M Heritage BMW

BMW M850i Edition M Heritage BMW

BMW M850i Edition M Heritage BMW

BMW M850i Edition M Heritage BMW

BMW M850i Edition M Heritage BMW