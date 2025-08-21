Bicikliúton menekült a rendőrök elől az ámokfutó furgonos – videó
Majdnem elgázolt egy kutyáját sétáltató férfit és egy kerékpáros csoportot.
Vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki még 2021 szeptemberében Törökbálinton a rendőrök elől menekült egy kisteherautóval. A sofőr soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, sőt korábban el is tiltották a vezetéstől, ennek ellenére újra volán mögé ült. Amikor a rendőrök igazoltatni akarták, nem állt meg, hanem gázt adott és menekülni kezdett.
A férfi a Biatorbágy felé vezető kerékpárútra is felhajtott, ahol hatalmas veszélyt okozott: majdnem elütött egy férfit, aki a kutyáját sétáltatta, valamint egy biciklis csoportot, amelyben gyerekek is tekertek. A szirénázó rendőrautó egészen Biatorbágyig üldözte, írja az ügyészség közleménye, ahol a vádlott egy földúton át egy tanyán keresztül az erdőbe hajtott, így sikerült ideiglenesen leráznia az egyenruhásokat.
A férfit végül elfogták, most pedig közúti veszélyeztetés és eltiltás alatti járművezetés miatt kell bíróság elé állnia.
