Valaki úgy gondolta, hogy jó ötlet a sínen hagyni az autóját – kis híján óriási baleset lett belőle Nagytéténynél

Az éjszaka közepén Nagytéténynél valaki autóval felhajtott a vasúti sínekre, elakadt, majd a kocsit egyszerűen ott hagyta a pálya közepén – írja a MÁV-csoport közleménye. A Balatonfüredről Budapestre tartó Bagolyvonat vezetője az utolsó pillanatban észlelte az akadályt, és időben fékezett, így sikerült elkerülni a tragédiát. Egy ütközés akár súlyos vasúti balesetet is okozhatott volna.

A katasztrófavédelem és a MÁV speciális segélynyújtó járművével hajnal óta dolgoztak azon, hogy az elakadt autót eltávolítsák a sínekről. A pályát csak reggel nyolc órára sikerült felszabadítani, addig a távolsági vonatok kerülő útvonalon, Érd felső felé közlekedtek. Emiatt 10-20 perces késések alakultak ki, az S36-os és a Z30-as járatok közül pedig több is kimaradt.

A MÁV közölte: ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, és keresik a felelősöket.