Ellopott autóban aludt el a tolvaj Tiszakécskén

Vasárnap hajnalban jelezte a rendőrségnek egy tiszakécskei nő, hogy eltűnt a háza előtt parkoló autója – írja a kiskunsági rendőrség. Mint kiderült,

a kocsit nem zárta le, a kulcs pedig a gyújtásban maradt, így könnyű dolga volt a tolvajnak.

A jármű végül egy földúton került elő: összetörve, defektes kerékkel és felnyitott motorháztetővel. Az anyósülésen pedig ott aludt a 18 éves tettes.

A férfi a kocsival balesetet szenvedett, majd miután nem tudott továbbmenni, egyszerűen elaludt a helyszínen.

A rendőrök őrizetbe vették, jármű önkényes elvétele miatt kell felelnie. Az éjszaka során két másik, szintén nyitva hagyott autót is megpróbált elkötni, az egyikből egy GPS-t el is vitt, amit a hatóságok megtaláltak nála, és visszaadtak a tulajdonosának.