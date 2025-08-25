Zsolnán gyártják majd a KIA legolcsóbb európai villanyautóját

A Kia bejelentette, hogy 2026 februárjától Szlovákiában, a zsolnai gyárban kezdi el gyártani legolcsóbb elektromos autóját, az EV2-t. Az új, teljesen elektromos kis crossover várhatóan 30 ezer euró alatti alapáron kerül piacra, ezzel a Kia legolcsóbb akkumulátoros modellje lesz Európában.

A vállalat már most is gyárt elektromos modellt Zsolnán: a napokban indult el az EV4 kompakt ferdehátú sorozatgyártása, amely a belső égésű Sportage és XCeed mellett készül. A Kia 108 millió eurót fektetett be a gyár átalakításába, új szállítószalagokkal biztosítva az akkumulátorcsomagok beépítését.

A zsolnai üzem éves kapacitása 350 ezer autó, ebből 2026-ban 35-70 ezer darabot tehet ki az EV2 és EV4 együttes gyártása, ami a teljes termelés 10-20 százaléka. Az EV2 az EV4-hez és a Koreában készülő EV3-hoz hasonlóan a Hyundai-csoport E-GMP platformjának 400 voltos változatára épül, amely kedvezőbb árú, de lassabb töltést kínál a 800 voltos prémium architektúrához képest.

Az akkumulátorokat az LG lengyelországi gyára szállítja, így a modellek magas európai tartalommal rendelkeznek, és jogosultak lesznek az uniós országokban elérhető állami támogatásokra. A Kia célja, hogy az EV2-vel és testvérmodelljeivel jelentősen növelje 5 százalékos európai BEV-piaci részesedését.