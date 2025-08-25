Kívül parányi, belül hatalmas a legújabb Nissan

Japánban továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek az igen kompakt méretű és elérhető árú úgynevezett kei carok, melyek piacán többek közt a Nissan is komoly erőkkel képviselteti magát.

És most itt a japán gyártó legújabb ilyen modellje, a negyedik generációs Roox:

A kívül parányi, belül meglepően tágas újdonság az elődjéhez hasonló dobozformát virít, de az eleje és a hátulja új dizájniskolát képvisel.

A műszerfalat egy 12,3 colos képátlójú infotainment kijelző uralja, melynél nagyobb jelenleg nem érhető el ebben a szegmensben.

A 11,5 centiméterrel hosszabb utastér hátsó részébe a tolóajtóknak köszönhetően rendkívül kényelmesen lehet beszállni.

A négyszemélyes Roox hátsó ülései 32 centiméternyit tologathatók előre-hátra, a csomagtartóban pedig akár négy darab 48 literes kisbőrönd is elfér.

A gépháztető alatt egy 658 köbcentiméteres benzinmotor található, mely 52 lóerős, illetve 60 Nm-es produkciót ad elő.

A tizenhétféle fényezéssel rendelhető Nissan Roox alapára 1,6 millió jen (3,7 millió forint).

