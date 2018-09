Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos cselekmény nem történt.","shortLead":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos...","id":"20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13016e5e-aaad-48c6-a030-850e549e36ea","keywords":null,"link":"/sport/20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Balhé a Puskás–Vidi után: az MLSZ nem osztott büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lett mintaprogram belőle. ","shortLead":"Nem lett mintaprogram belőle. ","id":"20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3db167-915c-4258-ab4e-c542665e5723","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:49","title":"Ilyen is van: nyereséges stadion Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7506df70-3efa-43d3-9b07-38e3b9dada5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A voksolás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok is járuljanak az urnák elé. ","shortLead":"A voksolás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok is járuljanak az urnák elé. ","id":"20180925_Kijott_a_Levis_uj_reklamja__ami_a_valasztasrol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7506df70-3efa-43d3-9b07-38e3b9dada5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4561a8a-7d3e-4b16-b0e5-d7456e6c520c","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kijott_a_Levis_uj_reklamja__ami_a_valasztasrol_szol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:04","title":"Kijött a Levi's új reklámja – ami a választásról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy egy kommunista pártfőtitkárnak. Egy év alatt nagyot fordult a világ.","shortLead":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy...","id":"20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b407e2f-38c3-481b-a7b9-65418ab9811c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:49","title":"Börtönben a vezér fia, megbukott a családi-haveri korrupt rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Célpont szerkesztő-riportere, Major-Ádám Andrea még a héten búcsút int a csatornának. ","shortLead":"A Célpont szerkesztő-riportere, Major-Ádám Andrea még a héten búcsút int a csatornának. ","id":"20180925_Felmondott_a_Hir_TV_riportere_aki_cegugyeirol_probalta_faggatni_Tiborcz_Istvant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27dc76c-3ad5-4abd-832e-8c462ae54065","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Felmondott_a_Hir_TV_riportere_aki_cegugyeirol_probalta_faggatni_Tiborcz_Istvant","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:16","title":"Felmondott a Hír TV riportere, aki cégügyeiről próbálta faggatni Tiborcz Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már a természetes fogyás.","shortLead":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már...","id":"20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b378043f-95ab-41c9-a95f-d07209a33055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:35","title":"Eddig nem jött be a kormány terve, egyre kevesebb gyerek születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente 31 milliárd euró áramlik az illegális erőszakszervezetekhez. Az Interpol két civil szervezettel együtt próbálta feltérképezni a pénz útját.","shortLead":"Évente 31 milliárd euró áramlik az illegális erőszakszervezetekhez. Az Interpol két civil szervezettel együtt próbálta...","id":"20180927_Honnan_dol_a_penz_a_maffiahoz_a_maganhadseregekhez_es_a_terrorszervezetekhez_Innen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14501ba1-3791-4d50-90b0-e970ae86e5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Honnan_dol_a_penz_a_maffiahoz_a_maganhadseregekhez_es_a_terrorszervezetekhez_Innen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:31","title":"Honnan dől a pénz a maffiához, a magánhadseregekhez és a terrorszervezetekhez? Innen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]