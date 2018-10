Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épül a kormányzati médiaholding, egyelőre egymást érik az ellentmondásos lépések, de Andy Vajnáról egyre több olyan hír lát napvilágot, hogy pálya szélére kerül.","shortLead":"Épül a kormányzati médiaholding, egyelőre egymást érik az ellentmondásos lépések, de Andy Vajnáról egyre több olyan hír...","id":"20181003_Kaszinoit_is_bukhatja_Andy_Vajna_ha_sullyesztobe_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957dd281-11bb-47b1-bdde-ce3c6512a322","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Kaszinoit_is_bukhatja_Andy_Vajna_ha_sullyesztobe_kerul","timestamp":"2018. október. 03. 09:17","title":"Kaszinóit is bukhatja Andy Vajna, ha süllyesztőbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a három tudós az evolúció mechanizmusát felhasználva ért el úttörő eredményeket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna ma már a gyógyszergyártáson át az üzemanyag-előállításig megfigyelhető.","shortLead":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai...","id":"20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83b459-c241-4906-bf68-1f9b87332a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2018. október. 03. 12:43","title":"Kihasználták az evolúció erejét: hárman kapták idén a kémiai Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kristina Mladenoviccsal az oldalán jutott tovább a keménypályás tenisztorna 8,3 millió dollár összdíjazású női párosversenyében.","shortLead":"Kristina Mladenoviccsal az oldalán jutott tovább a keménypályás tenisztorna 8,3 millió dollár összdíjazású női...","id":"20181002_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_paros_peking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5894ea2b-1907-4792-adbe-335ded839cd9","keywords":null,"link":"/sport/20181002_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_paros_peking","timestamp":"2018. október. 02. 16:35","title":"Negyeddöntősök Babosék Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottai számára, és lobbizni fog Washingtonban azért, hogy a jelenleg 7,25 dolláros szövetségi órabérminimumot emeljék. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért...","id":"20181002_amazon_oraber_emelese_amerikaban_nagy_britanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5d2953-64d2-49c3-9f2d-edeab44211b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_amazon_oraber_emelese_amerikaban_nagy_britanniaban","timestamp":"2018. október. 02. 19:51","title":"Beadta a derekát az Amazon: nagyot emel az órabéreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Fejlesztőként nyomul az európai ingatlanexpón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]