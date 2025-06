Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel Magyarországnak.","shortLead":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel...","id":"20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220.jpg","index":0,"item":"6a534c08-5f99-4d36-a009-fcd904a17798","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. június. 10. 14:14","title":"Menczer Tamás fenyegetőzésnek érezte Zelenszkij Válasz Online-os interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","shortLead":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","id":"20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc.jpg","index":0,"item":"b4246357-9233-49f0-9860-2c50f1bcd991","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","timestamp":"2025. június. 09. 15:03","title":"Orbán Viktor helyett Menczer Tamás reagált Magyar Péter kihívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","id":"20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304.jpg","index":0,"item":"764b2a3e-660a-4e1d-a96a-84ad5df262bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","timestamp":"2025. június. 10. 17:16","title":"Molnár Áron megkérdezte Lázárt, hogy a narancs rohad el előbb, vagy ő mond le – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen is beszélnek.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen...","id":"20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f.jpg","index":0,"item":"ba5c3d14-352e-4483-b269-f2538546aa98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","timestamp":"2025. június. 10. 10:03","title":"Van egy fejhallgató, amelyik egyszerre fordítja több idegen nyelven beszélő ember mondandóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]