Több cikkben is foglalkoztunk (itt és itt) a mindent elárasztó poloskainvázióról. A szakértők elmondták, az áttelelés miatt lepik el a lakásaink és épületeink minden zegét-zugát a rovarok, amelyek ellen a rovarirtószerek hasznosak (és számos egyéb, hatékonynak mondott védekezési mód is kering a neten a féktisztító spraytől a szódabikarbona-ecet-víz spriccerig). Azt is kiemelték, a poloska a mezőgazdaságra káros, a madarak viszont nem eszik meg őket, tehát nincs hasznos szerepük a táplálékláncban az invazív rovaroknak. De ezen túl szerencsére nem károsak - nem csípnek, csak kellemetlenek, ahogy berregve ránk szállnak, és védekezésül büdös folyadékot spriccelnek ki.

Ám egy olvasói levél felhívta a figyelmet, hogy adott esetben a poloskainvázió több lehet kellemetlen esetnél. Olvasónk egy kórház hematológiai osztályán kellett eltöltsön egy féléves időszakot, itt olyan betegek fekszenek, akik fokozottan veszélyeztetettek a fertőzésekre, mert az immunrendszerük gyenge. Ezért kell sokkal szigorúbban takarítani, ami a munkarő- és forráshiány miatt sokszor nem megoldott a kritikák szerint. (A hvg.hu is beszámolt egy problémásnak tűnő esetről a Transzplantációs Klinikán.) "Amikor bekerültünk,

a kórteremben egy óra alatt összegyűjtöttem 14 poloskát.

Aztán másnap, amikor az ápoló bejött, lehordott, hogy tudok elnézni a poloska mellett, miért nem kapom el, miért kockáztatom a betegem életét, mert észrevett még egyet", írja olvasónk.

A poloskák tehát még egy veszélyes tényező a kórházi fertőzések tekintetében. (Nemrég ágyi poloskát találtak a traumatológiai intézetben.) A téma amúgy is rengeteg vihart kavar: bár úgy tűnt, a Balog-fél Emmi-vezetés után Kásler Miklós miniszter színre lépése változást ígért, az új miniszter elsődleges feladatnak aposztrofálta a kórházi fertőzések számának visszaszorítását. Ám a határidő szeptember 1-je óta nem született meg a 2017-es fertőzésekről szóló összefoglaló jelentés. A több mint egyhónapos késés törvénysértő, de nincs semmilyen következménye. Bár volt olyan kórház, amely maga tette közzé a statisztikai adatokat, a Társaság a Szabaságjogokért (TASZ) civil szervezetnek ki kellett perelnie a vonatkozó számokat. A jogerős ítélet ellenére azokat nem kapták meg, ezért a TASZ október elején meghirdetett egy tájékoztató kampányt: kitelepülnek a szervezet aktivistái a kórházak elé, és tájékoztatják a jogaikkal és lehetségeikkel sokszor teljes homályban mozgó betegeket. Petíciót is indított a TASZ, és panaszokat is gyűjt, hogy visszaszorítsa a sokszor sorsokat kerékbe törő kórházi fertőzéseket.