Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","shortLead":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","id":"20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219547f-3c2f-4b64-a371-77b0627dd5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","timestamp":"2018. október. 12. 14:04","title":"Elhallgattak a méhek a napfogyatkozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a70ae6-793f-4a8e-a756-56f1c068e491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két hím a gondozók szerint nagyon odaadó, valószínűleg gond nélkül felnevelik majd a fiókát.","shortLead":"A két hím a gondozók szerint nagyon odaadó, valószínűleg gond nélkül felnevelik majd a fiókát.","id":"20181013_Orokbe_fogadott_egy_tojast_egy_meleg_szamarpingvinpar_a_sydneyi_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a70ae6-793f-4a8e-a756-56f1c068e491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f3f518-415f-4632-8dd6-9f9f3828040f","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Orokbe_fogadott_egy_tojast_egy_meleg_szamarpingvinpar_a_sydneyi_allatkertben","timestamp":"2018. október. 13. 12:09","title":"Örökbe fogadott egy tojást egy meleg szamárpingvinpár a sydney-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. \r

","shortLead":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén...","id":"20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45584dd9-f20c-422b-bdb7-807a14b96f21","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","timestamp":"2018. október. 13. 15:13","title":"Bezárják Ausztráliában a meleg diákokat elutasító egyházi iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máris változtattak a nemrég hozott rendeleten.","shortLead":"Máris változtattak a nemrég hozott rendeleten.","id":"20181013_hajlektalanok_rendelet_modositas_ingosag_tarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec7a8d8-f124-4fdd-a12c-f0591d7aafbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_hajlektalanok_rendelet_modositas_ingosag_tarolas","timestamp":"2018. október. 13. 09:41","title":"Hajléktalanrendelet: mégsem fizetnek a megsemmisített holmiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f526158b-a494-468d-b9c9-fab372e34ace","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az első ember alighanem az egyik legszebb űrhajósfilm, amelyet valaha készítettek. Pedig nem is kifejezetten az űrutazásra koncentrál – sokkal inkább az emberre, aki a szkafanderben összpontosít, és saját magánéleti drámája legalább annyira motiválja, mint az a bizonyos hatalmas ugrás az emberiségnek. Kritika. ","shortLead":"Az első ember alighanem az egyik legszebb űrhajósfilm, amelyet valaha készítettek. Pedig nem is kifejezetten...","id":"20181012_Ryan_Gosling_Holdra_szall_es_mintha_a_nezo_hagyna_ott_a_labnyomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f526158b-a494-468d-b9c9-fab372e34ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969d933-4e56-4ef3-bd70-ce1e63fe16c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Ryan_Gosling_Holdra_szall_es_mintha_a_nezo_hagyna_ott_a_labnyomat","timestamp":"2018. október. 12. 20:00","title":"Ryan Gosling holdra száll, és mintha a néző hagyná ott a lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó eséllyel zöld rendszámot is kaphat majd.","shortLead":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó...","id":"20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef172956-a314-412a-951f-2bd18c6629ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","timestamp":"2018. október. 12. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos: hibrid lóerőkkel erősödhet a Rolls-Royce divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a legfrissebb 2018-es adatok alapján jelenleg melyek a világ legtöbbet érő autómárkái.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a legfrissebb 2018-es adatok alapján jelenleg melyek a világ legtöbbet érő autómárkái.","id":"20181013_ezek_most_a_vilag_legertekesebb_automarkai_ime_a_toplista_interbrand_toyota_mercedes_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d419584-0891-49bc-9081-5afb66b09b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_ezek_most_a_vilag_legertekesebb_automarkai_ime_a_toplista_interbrand_toyota_mercedes_bmw","timestamp":"2018. október. 13. 11:21","title":"Ezek most a világ legértékesebb autómárkái, íme a toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]