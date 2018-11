Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szülei szerint a sors fintora, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később saját szülővárosában kellett meghalnia egy hasonló tragédiában. ","shortLead":"A férfi szülei szerint a sors fintora, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később...","id":"20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bcc45-4d13-47c7-95df-7b729d6c4c01","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","timestamp":"2018. november. 09. 15:48","title":"Túlélte a Las Vegas-i mészárlást a kaliforniai lövöldözés egyik halálos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","shortLead":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","id":"20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdc51b-7fb1-49e1-92a4-dafd82c5629f","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","timestamp":"2018. november. 10. 11:18","title":"Fotó: Amikor a lakók finoman jelzik, hogy ne parkolj a kapu elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen tudják, de a rosszindulatú támadásokat ezerszám blokkolják az internetszolgáltatók, ezért lehetséges, hogy jobbára zavartalanul használjuk a világhálót. Ám szinte minden hónapra jut olyan, akár több tíz millió ember adatait érintő eset, amelyet nem sikerül kivédeni. ","shortLead":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen...","id":"generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777089-c529-4216-a9da-c3fd10a3227d","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","timestamp":"2018. november. 09. 07:30","title":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kiberbotrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt, Orbán lányát magángéppel hozhatták haza Ciprusról, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt...","id":"20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d356503-18e2-4104-859a-b9a122a42560","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 09. 13:24","title":"Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Fidesz Demeter Márta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülőjegyek és a biztonsági kiadások drágulására hivatkozik az egyiptomi utazásokra specializálódott cég, az utazásra várókat már nem tudják kivinni Egyiptomba.","shortLead":"A repülőjegyek és a biztonsági kiadások drágulására hivatkozik az egyiptomi utazásokra specializálódott cég...","id":"20181109_Fizeteskeptelenseget_jelentett_a_Faraok_Tours","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9634f742-c267-41e2-9fa7-e5dbcb025e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Fizeteskeptelenseget_jelentett_a_Faraok_Tours","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Fáraók Tours","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először az alkoholt kezdi el lebontani, és időt nyer a beteg. ","shortLead":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először...","id":"20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1848dd8e-ecce-438a-9679-497b500b9b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","timestamp":"2018. november. 08. 18:25","title":"Metil-alkohol-mérgezés: A kocsmázás mentette meg az egyik tiszadobi férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]