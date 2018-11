Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágzó orgonát fotóztak Zalaegerszegen. Ennek oka a nagy meleg mellett a ritka, de jelentősebb mennyiségű csapadék, illetve a nappalok és az éjszakák a tavasziéval megegyező hossza.","shortLead":"Virágzó orgonát fotóztak Zalaegerszegen. Ennek oka a nagy meleg mellett a ritka, de jelentősebb mennyiségű csapadék...","id":"20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f9c30-30c8-4262-8de3-65298ffb9f89","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","timestamp":"2018. november. 12. 18:09","title":"Annyira meleg novemberünk van, hogy nyílnak a tavaszi virágok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három Rubik-kockát rakott ki úgy, hogy az egyiket a lábával forgatta. ","shortLead":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három...","id":"20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac378823-5705-49b9-8578-8a6bbc6db6c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","timestamp":"2018. november. 12. 16:33","title":"Ez a kínai fiú egyszerre három Rubik-kockát rakott ki, az egyikhez még a kezét sem használta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb1f2d3-6f80-4121-883a-7fb4ed48b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztattak Ausztráliában egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy ő rejtett el tűket a boltokba kerülő eperszállítmányokba.","shortLead":"Letartóztattak Ausztráliában egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy ő rejtett el tűket a boltokba kerülő...","id":"20181111_Megvan_az_ausztraliai_epres_rem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb1f2d3-6f80-4121-883a-7fb4ed48b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d0ed34-7b21-4b7a-976e-e31cf54f9152","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megvan_az_ausztraliai_epres_rem","timestamp":"2018. november. 11. 16:54","title":"Megvan az ausztráliai epres rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén, amelynek szeptember eleje óta nincs radiológusa. A sürgősségi felvételi hely bezárását már hónapokkal ezelőtt javasolták a kórház főparancsnokának, miután a munkaerő-hiányos helyzet a biztonságos betegellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó...","id":"20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef29ace-1d2a-46a0-aa95-38688cd1b626","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. november. 13. 06:30","title":"Most a radiológushiány miatt vannak veszélyben a betegek a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos külföldi tulajdonba. Ezúttal az 1976-ben, Liege-ben alapított Gallerről van szó. ","shortLead":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos...","id":"20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85c0170-4d7a-4e65-b978-0f21890bdebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","timestamp":"2018. november. 12. 05:45","title":"Édes pénz: katari kézben egy legendás belga csokoládégyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja a Népszabadság bezárását.","shortLead":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja...","id":"20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d533-49d1-4553-aa06-30e66739e386","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","timestamp":"2018. november. 12. 17:30","title":"Katona-dolog: felvállalta a Népszabadság bezárását, a posta topmenedzsere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt profi magyar fotóst kérdeztünk meg arról, mire kell figyelnünk.","shortLead":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt...","id":"20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1dbaec-aaf0-45e6-9b9d-319c18718984","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","timestamp":"2018. november. 12. 12:03","title":"Ön is fotózhat úgy a mobiljával, mint a profik: 5 tipp magyar fotósoktól, hogy tökéletes legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]