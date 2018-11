Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos (13-15 éves) gyerekek – áll az UNICEF Magyarország az ELTE TÁTK diákjainak közreműködésével végzett kutatásában.","shortLead":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos...","id":"20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ee70b6-6104-4117-9255-0c34951edfef","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","timestamp":"2018. november. 13. 10:59","title":"A magyar gyerekek szerint a szüleik igen, tanáraik kevésbé figyelnek a véleményükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország elleni eljárás is szerepel, pedig nem kellett volna ott lennie.","shortLead":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország...","id":"20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24383e1c-9764-40b3-9e14-4d7c3bb1cc87","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. november. 12. 15:08","title":"Meglepte a fideszeseket Sargentini az Európai Tanács épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d48516-8bee-4baa-91dc-3e3cc7da2a59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nikola Gruevszki a napokban több halálos fenyegetést kapott. ","shortLead":"Nikola Gruevszki a napokban több halálos fenyegetést kapott. ","id":"20181113_politikai_menedekjog_magyarorszagon_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d48516-8bee-4baa-91dc-3e3cc7da2a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b642d-68f3-4a16-89a4-b31ef02dfd46","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_politikai_menedekjog_magyarorszagon_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 14:07","title":"Menedékjogot kért Magyarországon a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","shortLead":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","id":"20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a451f-3539-46a6-9da0-d2e353141e84","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","timestamp":"2018. november. 13. 17:12","title":"Új fizetésképtelenségi törvényt akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","id":"20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18ab444-40bc-41b2-bbad-dd365abc19bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","timestamp":"2018. november. 14. 09:17","title":"Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk az nem teljesen világos, kivel szúr ki ezzel magán kívül. ","shortLead":"Mondjuk az nem teljesen világos, kivel szúr ki ezzel magán kívül. ","id":"20181113_Igazi_parkolasi_troll_ez_a_budapesti_Ferraris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28dad0-a319-4eb3-92a1-6e6aa6234d56","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Igazi_parkolasi_troll_ez_a_budapesti_Ferraris","timestamp":"2018. november. 13. 09:26","title":"Igazi parkolási troll a kerékbilincses budapesti ferraris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]