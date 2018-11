Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","shortLead":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","id":"20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818abd33-53c1-4ae5-b804-2d101738c42d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 13. 10:03","title":"Holnap érkezhet a Samsung válasza a Huawei és az Apple szuperchipjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyeltek, hogy melyik alapítvány kihez köthető.","shortLead":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is...","id":"20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899fd86-bd08-44a3-b544-39080deeb24b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","timestamp":"2018. november. 12. 11:13","title":"Demeter: Az MVM leányvállalatai is a kormány kedvenc civil szervezeteit támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","shortLead":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","id":"20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002d9ae-9e06-471a-9494-b8bf24e35f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","timestamp":"2018. november. 12. 13:10","title":"Magyar munkások verekedtek össze egy svájci hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat készíthessenek az Instagramra. A pénzből egy különleges asztal készült. ","shortLead":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat...","id":"20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ddec9b-3e92-40dc-a386-2778aa08fca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 13. 15:33","title":"Ebben az amerikai étteremben instagramos asztalhoz is lehet helyet foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1639b6b-5782-49f6-aa9d-32bb3dd6eef4","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","timestamp":"2018. november. 13. 12:30","title":"Simicska Orbánhoz hasonló elbánásban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és hátrányai, ha egy ókori könyvre támaszkodunk döntéseink meghozatalakor? ","shortLead":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és...","id":"20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdf41fb-a322-4e46-a2ab-517b0ff07d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","timestamp":"2018. november. 13. 12:15","title":"Alaposan össze fog zavarni: a Jóskönyv pszichológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]