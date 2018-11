Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják, pedig érdemes volna. Mutatjuk, miről van szó.","shortLead":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják...","id":"20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c3797d-ac43-49c2-97c3-9213d7c77ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","timestamp":"2018. november. 15. 12:33","title":"Van az új Androidban egy funkció, amellyel még nagyobb biztonságban tudhatja adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","shortLead":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","id":"20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466168a-fce3-4fab-831f-16b55c935df0","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","timestamp":"2018. november. 16. 12:02","title":"Monica Lewinsky kezébe veszi az irányítást: kitálal Clintonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte a jegybank.","shortLead":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte...","id":"20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc400388-226a-4947-b641-aa9b092d45ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2018. november. 15. 16:58","title":"MNB: Nagy baj lehet még a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország Nonprofit Kft., majd később az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem járult hozzá, hogy az esemény csatlakozzon a Családok Évéhez.","shortLead":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország...","id":"20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebada4-7d5d-45bf-b405-bba2fd507659","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","timestamp":"2018. november. 16. 14:09","title":"Hiába a Családok Éve, a minisztérium nem kér a melegek családtagjainak szóló rendezvényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak szerepelni. ","shortLead":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak...","id":"20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ec8cb-3eb6-4525-ae80-0f975e22873c","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2018. november. 15. 19:35","title":"Az N1TV-n induló közéleti vitaműsorban tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország ellen a csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Groupama Arénában.\r

","shortLead":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország...","id":"20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24877318-912a-44b2-b727-ea4c2b3a3ebb","keywords":null,"link":"/sport/20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 15. 20:12","title":"Nem Dzsudzsáknak szavazott bizalmat Rossi - itt az észtek elleni kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek védelmében érkezett a magyar határra Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő.

","shortLead":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek...","id":"20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f07bae4-702d-42c4-a8b4-0c411f4c219f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 16. 12:06","title":"Seselj szerint csetnik bajonettek védelmében érkezett Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]