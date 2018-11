Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című könyve, melyben a szokásosnál komolyabban néz szembe életével, megosztja velünk pánikzavarának, terápiájának, fejlődésének útjait. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című...","id":"20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f97b23-5632-4049-909e-54a08cd3dcc3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","timestamp":"2018. november. 15. 12:15","title":"Bihari Viktória: „Ez volt életem mélypontja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés a boldogsághoz és a felhasználók biztonságához.","shortLead":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés...","id":"20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bca7f6f-4c86-4b65-b0cc-7923880a10f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Összekapja magát a Google, feledtetnék az Android legnagyobb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 évvel ezelőtt történt gyilkossági ügy körül még mindig sok a megválaszolatlan kérdés, most újabb eljárás indul.","shortLead":"A 22 évvel ezelőtt történt gyilkossági ügy körül még mindig sok a megválaszolatlan kérdés, most újabb eljárás indul.","id":"20181116_perujitas_prisztas_gyilkossag_portik_tamas_prisztas_jozsef_h_istvan_jozef_rohac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f3b2dc-d39a-4e6a-a221-15bbbeaf4ba1","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_perujitas_prisztas_gyilkossag_portik_tamas_prisztas_jozsef_h_istvan_jozef_rohac","timestamp":"2018. november. 16. 22:15","title":"Perújítást rendeltek el a Prisztás-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van, ami miatt az állami hirdetések nélkül összeroppanna a médiabirodalom.","shortLead":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van...","id":"20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eca08d-165f-4ca5-85e7-cb291e218cd2","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 15. 11:58","title":"G7: Szinte csak az állami hirdetések tartják életben Mészáros médiabirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új önjáró járműveket, mint ahogyan és ahová a BKK elképzeli.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új...","id":"20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f77882-7bf8-495e-8283-f0066964f324","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","timestamp":"2018. november. 15. 12:53","title":"Új önjáró trolikat kapott Budapest, egy közlekedési szervezet viszont más reformokat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","shortLead":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","id":"20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865017c-5b28-4955-a4b4-c471cae7c664","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","timestamp":"2018. november. 16. 07:22","title":"Kuba nem lesz többé kommunista állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]