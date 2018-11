Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint már Strasbourgban is mindenki a volt macedón miniszterelnök és a magyar kormány kapcsolatáról beszél.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint már Strasbourgban is mindenki a volt macedón miniszterelnök és a magyar...","id":"20181116_DK_Rendkivuli_ulest_tart_az_Europai_Neppart_elnoksege_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ea38af-f2fc-4213-a052-6a6c68d79b43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_DK_Rendkivuli_ulest_tart_az_Europai_Neppart_elnoksege_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 16. 21:31","title":"DK: Rendkívüli ülést tart az Európai Néppárt elnöksége a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán azonban esélyt sem hagyott a svéd bajnoknak. 36-27 lett a vége.","shortLead":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán...","id":"20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c8e0d6-461f-434a-aacd-6e93a4d2cdd4","keywords":null,"link":"/sport/20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 20:59","title":"Visszavágott a Veszprém a svéd bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","shortLead":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","id":"20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d057b698-4ddd-48f7-914c-bdf8282b483e","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","timestamp":"2018. november. 16. 16:50","title":"Most van szezonja, itt vannak a házi pálinkafőzés szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824eb1ef-47e1-4616-b846-d32b616e3369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Colin Stretch még a nyáron jelentette be a távozását, néhány hete azonban úgy döntött, marad. A kiváltó ok a The New York Times egyik legutóbbi cikke lehet.","shortLead":"Colin Stretch még a nyáron jelentette be a távozását, néhány hete azonban úgy döntött, marad. A kiváltó ok a The New...","id":"20181116_facebook_colin_stretch_jogasz_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824eb1ef-47e1-4616-b846-d32b616e3369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe1b4e-84d9-4d10-9218-72d5ae5c0394","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_colin_stretch_jogasz_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 17:33","title":"Jó hírt kapott Zuckerberg: mégsem mondott fel a Facebook legfontosabb jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, mennyiért.","shortLead":"Nem tudni, mennyiért.","id":"20181116_18_mentoautot_vesz_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca1be9-f8f4-4e9c-bfc5-187b9453ac4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_18_mentoautot_vesz_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 16. 16:48","title":"18 mentőautót vesz a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","shortLead":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","id":"20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b93b04-0b89-41ee-9ea1-f9bd2f232e88","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","timestamp":"2018. november. 17. 13:07","title":"Donald Trump kitüntette Elvis Presley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos fejlesztést tervez a kormány a környéken, a beruházás az ő területüket is érinti. Soproni cikksorozatunk második részében arról olvashatnak, hogyan lesz egy tollvonással magántulajdonból állami. ","shortLead":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos...","id":"20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe1aa88-4bf3-45fe-8ef9-cb04e3208fa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","timestamp":"2018. november. 16. 06:30","title":"Tizenkilenc dühös ember: így tette be a lábát a NER Sopronba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben furcsán magyarázkodik a Miniszterelnökség.","shortLead":"Közben furcsán magyarázkodik a Miniszterelnökség.","id":"20181116_A_DK_feljelenti_Orbant_mikozben_furcsan_magyarazkodik_a_Miniszterelnokseg_Gruevszkiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd657cc-2da5-4156-9444-cd49dd0a4f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_A_DK_feljelenti_Orbant_mikozben_furcsan_magyarazkodik_a_Miniszterelnokseg_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 16. 12:50","title":"A DK feljelenti Orbánt a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]