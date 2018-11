Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.","id":"20181118_Bige_Laszlo_cege_erodemonstracionak_tartja_az_ellenorzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f9319-d5cd-4c06-882c-8765f87f50f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Bige_Laszlo_cege_erodemonstracionak_tartja_az_ellenorzest","timestamp":"2018. november. 18. 20:45","title":"Bige László cége erődemonstrációnak tartja az ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya egy börtöncella kényelmét élvezi, Japánban – számol be a párizsi Le Figaro gazdasági rovata.","shortLead":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya...","id":"20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9073d1-38a8-4fbe-a77c-64426dc030f5","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","timestamp":"2018. november. 20. 12:51","title":"Nyugdíj helyett börtön: szétesik-e az autós birodalom Carlos király bukása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","shortLead":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","id":"20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899b1e2-5e36-4674-ab1a-ede78db2315e","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","timestamp":"2018. november. 18. 16:54","title":"A meleg miatt drágul az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a barcelonai Mobile World Congressen rántja le a leplet a Huawei az összehajtható okostelefonról, ami 5G-képes lesz.","shortLead":"A tervek szerint a barcelonai Mobile World Congressen rántja le a leplet a Huawei az összehajtható okostelefonról, ami...","id":"20181120_huawei_osszehajthato_okostelefon_flexibilis_kijelzo_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453462b0-0083-4c32-9cec-2540cf5afea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_huawei_osszehajthato_okostelefon_flexibilis_kijelzo_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2018. november. 20. 08:03","title":"Fotók: így néz ki a Huawei összehajtható telefonja, februárban érkezik a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak lemaradtak a győzelemről.","shortLead":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak...","id":"20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75ccc9-1534-4715-96c2-f21b8779a048","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 19:06","title":"Hatalmasat hajrázott, de győzni nem tudott a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb13e27-b947-470c-ab6a-30a3727146e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda. A tudomány szerint az ünnepi dallamok nem tesznek jót a mentális egészségének.","shortLead":"Nem csoda. A tudomány szerint az ünnepi dallamok nem tesznek jót a mentális egészségének.","id":"20181117_Mar_most_idegesitik_a_karacsonyi_dalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb13e27-b947-470c-ab6a-30a3727146e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df972d6-a702-4cdd-874f-af3a288b1d6f","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Mar_most_idegesitik_a_karacsonyi_dalok","timestamp":"2018. november. 19. 08:10","title":"Már most idegesítik a karácsonyi dalok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja. A vezérigazgató még a cég megalakítása előtt kilépett Mészáros Lőrinc bankjának leányvállalatától, ám a felcsúti milliárdos birodalma másképpen is profitálhat a kapcsolati tőkéből.","shortLead":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja...","id":"20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998500f-1d6a-4ffe-9995-799ea69b6761","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"A kormány és Mészáros most adnak a látszatra. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]