[{"available":true,"c_guid":"89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható. ","shortLead":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb...","id":"bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8cce-b6d2-4945-a9c1-14166f0a8315","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2018. november. 22. 12:19","title":"Csökkenő cégszámot hoz a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő. A Fidesz-frakció rég nem látott magasságokba került az erre reagáló közleményével.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő...","id":"20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b5c10-2fad-49fa-b711-5934a9f5d7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","timestamp":"2018. november. 22. 17:44","title":"A Fidesz csak segítene annak, aki többet akar dolgozni és keresni – ezért emelnének a túlórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","shortLead":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","id":"20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665acf9a-b8d1-4dd6-9814-cb69fe2bccec","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","timestamp":"2018. november. 23. 18:31","title":"Bűnbánó videóban kért bocsánatot rasszista reklámjáért Dolce és Gabbana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen megmondani, hol van a keresett okostelefon.","shortLead":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen...","id":"20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e20fbf-6a95-4995-8337-779b4ceff869","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","timestamp":"2018. november. 23. 14:03","title":"Nem találja az androidos mobilját? A Google hamarosan azt is megmondja, melyik szobában felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajszál híján tragédia történt.","shortLead":"Hajszál híján tragédia történt.","id":"20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb77856-bde7-4d12-aea4-6f6ca3836871","keywords":null,"link":"/elet/20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"Vonat alá zuhant egy indiai csecsemő, túlélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat...","id":"20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b985f-ec1c-434e-817b-929ae1e039d3","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","timestamp":"2018. november. 22. 13:24","title":"Orbán: A magyar futball célja, hogy megismételje Puskás sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","shortLead":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","id":"20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece9ec1a-3cdb-4c9c-a439-c0b82c78460d","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","timestamp":"2018. november. 23. 09:42","title":"Már tudjuk, mire fog rápörögni a gyereke jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony közelében. A szakértő szerint ez rendkívül balesetveszélyes.","shortLead":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony...","id":"20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3df33a-7741-4752-87a1-9c319df5eaed","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","timestamp":"2018. november. 22. 21:32","title":"Egy hónapja áll egy autó az M6-os leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]