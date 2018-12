Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","shortLead":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","id":"20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1614ea-ba54-4279-8332-fca07289e40a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","timestamp":"2018. december. 03. 12:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","shortLead":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","id":"20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d976801-4852-4359-8272-335a4c3ab173","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","timestamp":"2018. december. 03. 13:20","title":"Őrizetbe vették a Tottenham-szurkolót, aki banánhéjjal dobta meg az Arsenal gaboni támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak az internetre, de nincs rajtuk védelem.","shortLead":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak...","id":"20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b1560c-0b16-4470-8b77-b2769b7c15dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","timestamp":"2018. december. 04. 09:03","title":"Feltörtek 50 000 nyomtatót – ha ezt látja kiírva, akkor az önét is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. 