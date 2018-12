Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","shortLead":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","id":"20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee329994-fd86-4b9a-a2cf-a8a48f6e08ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","timestamp":"2018. december. 08. 12:15","title":"Gyengén kezdtek a sárgamellényesek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","shortLead":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","id":"20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29ae744-fe15-478a-8d67-14f0f801111b","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","timestamp":"2018. december. 08. 15:18","title":"Félmillió fontot költ Salisbury a jó hírére az orosz idegméreg-támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","shortLead":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","id":"20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf1b4d-2025-4d8d-89eb-ba31bc87a76d","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","timestamp":"2018. december. 09. 18:07","title":"MTA-botrány: Palkovics nem érzékelte a robbanásveszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap alapemberei megint összeálltak.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap...","id":"20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a495f02-be9f-441f-b82a-113878d2247c","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Borókai nélkül, de újraindul a „Heti Válasz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenöt év után először.","shortLead":"Tizenöt év után először.","id":"20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e1f639-a386-4df3-8c90-2d2972669f67","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","timestamp":"2018. december. 08. 13:26","title":"Király Linda megint magyarul énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","shortLead":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","id":"20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea2263-1ff2-473d-a744-6e122857cb07","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","timestamp":"2018. december. 08. 12:02","title":"Van, ahol a karácsonyi túlóra miatt borulnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]