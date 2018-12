Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","shortLead":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1062225c-4f03-49d8-8ab6-264799f6bae4","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","timestamp":"2018. december. 13. 11:39","title":"Chelsea-mezben nézné a helyszínen a Vidi-meccset? Nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fce0072-0f95-48ac-b1dd-4e85215eb545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nagy a rendőri készültség, fél 1 körül kezdték kiszorítani a tüntetőket a Kossuth térről.","shortLead":"Nagyon nagy a rendőri készültség, fél 1 körül kezdték kiszorítani a tüntetőket a Kossuth térről.","id":"20181213_Hatalmas_langok_a_Kossuth_ternel_maglyat_gyujtottak_a_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fce0072-0f95-48ac-b1dd-4e85215eb545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e434428-5e86-410e-9552-82a4e0e7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hatalmas_langok_a_Kossuth_ternel_maglyat_gyujtottak_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 13. 01:15","title":"Lángok a Kossuth térnél: máglyát gyújtottak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.","shortLead":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak...","id":"20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b204837-00b8-4f26-9702-4d5139a93ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. december. 12. 14:03","title":"Más, mint a Samsungé: ilyen lehet az LG összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak róla, és a megkérdezettek túlnyomó része ellenzi azt.","shortLead":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak...","id":"20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47125282-6a9f-43c1-af02-05ed36fbe190","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 08:22","title":"Még a fideszesek kétharmada is elítéli a „rabszolgatörvényt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","shortLead":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","id":"20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20583c-2a95-4b14-b7ca-64a9067b9de0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","timestamp":"2018. december. 12. 12:07","title":"Nicole Kidman eltiltotta lányait az új filmjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint \"nincs tovább hova hátrálni\".","shortLead":"A szakszervezet szerint \"nincs tovább hova hátrálni\".","id":"20181212_Sztrajkra_keszul_a_PDSZ_az_elfogadott_tuloratorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526b89a8-f0f9-4a74-afaf-f8c9756dc6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Sztrajkra_keszul_a_PDSZ_az_elfogadott_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 14:41","title":"Sztrájkra készül a PDSZ az elfogadott túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét, amely a régió 70 százalékának infrastruktúráját, köztük a kulcsfontosságú olaj- és gázmezőket is veszélyezteti – állítja egy finn tanulmány.","shortLead":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét...","id":"20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672b8a2-0c5f-4190-83a5-f0c3494d7902","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","timestamp":"2018. december. 13. 17:03","title":"„A fenyegetettség mértéke meglepő”: oda több kulcsfontosságú olajmező, ha beüt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","id":"20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1d4b7d-dbb2-409f-8581-b0b9807b27dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","timestamp":"2018. december. 12. 14:24","title":"Fotón az Orbán mögött álló két állítólagos TEK-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]