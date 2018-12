Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy imádkozzon hozzá.","shortLead":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy...","id":"20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a3491e-089b-45c2-8399-0dce73007655","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","timestamp":"2018. december. 14. 11:49","title":"Rettegésben tartotta a gyermekotthon lakóit egy testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. 