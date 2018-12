Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke hívta össze a képviselőket, akik szerinte \"együtt gondolkodnak tovább\".","shortLead":"Az MSZP elnöke hívta össze a képviselőket, akik szerinte \"együtt gondolkodnak tovább\".","id":"20181213_Toth_Bertalan_Az_MSZP_szervezte_a_szerdai_parlamenti_akciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df33c16-0a1a-48b2-a278-5f6b46d55dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Toth_Bertalan_Az_MSZP_szervezte_a_szerdai_parlamenti_akciot","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Közösen lép fel az ellenzék a túlóratörvény ellen, levelet írtak Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal szemben a túlóra túlóráit töltő rendőrök jártak el.","shortLead":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal...","id":"20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75090b5a-01d3-4f18-8e2d-5cd300361008","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"A csütörtökön földre tepert momentumos politikus: \"Nem adjuk a jövőnket!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","shortLead":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","id":"20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a0217-66f1-4f17-be9c-d0bcbf0d4f82","keywords":null,"link":"/sport/20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","timestamp":"2018. december. 14. 08:45","title":"A balhé sem maradt el a Vidi–Chelsea-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délen, délkeleten akár 15 centi is hullhat. ","shortLead":"Délen, délkeleten akár 15 centi is hullhat. ","id":"20181213_Komoly_havazas_johet_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb47185b-f9bc-4a60-8619-71eb87be569f","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Komoly_havazas_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 13. 13:58","title":"Komoly havazás jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","shortLead":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","id":"20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0492d92d-b0a8-4bdb-8fca-a5ea10035d3f","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","timestamp":"2018. december. 13. 20:21","title":"Először még magyarázkodtak, majd kimondták az összeget a szülők, akik pénzért akarták eladni kisbabájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit. Magyarországnak valójában nincs éghajlatvédelmi programja.","shortLead":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit...","id":"20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5780be4e-a3fa-40e1-bbf0-f4ca5ede7e1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","timestamp":"2018. december. 13. 16:06","title":"Áder János az adu ászunk, de ez kevés ebben a játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]