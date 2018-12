Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik el, de a képviselők ezt vitatják, nem hajlandók kijönni, amíg be nem olvassák a követeléseiket. Szél Bernadett minden ellenzéki képviselőt a Kunigunda utcába hív.","shortLead":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik...","id":"20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52168c5-2095-4219-82ad-f7ebb14f564b","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","timestamp":"2018. december. 16. 21:33","title":"Hadházy és Szél már két órája az MTVA székházban - addig maradnak, amíg be nem olvassák a petíciót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késelőt őrizetbe vették. ","shortLead":"A késelőt őrizetbe vették. ","id":"20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e061d-8a60-4a59-bcc7-bdc3c99f3215","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","timestamp":"2018. december. 17. 09:50","title":"A bátyját szúrta le a disznóvágáson egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik majd a Messengerben.","shortLead":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik...","id":"20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788002fc-c13f-4d97-a9cc-a1a78a9e7062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 17. 18:03","title":"Az Instagram egyik legjobb funkciója is bekerül a Messengerbe, és jön egy, amivel a szelfizés is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény jegyében. A munkáltató eddig is 250 óra túlórát írt elő, a gyerekeket többször nem tudták emiatt időben elhozni az óvodából.","shortLead":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény...","id":"20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f903e2e-de89-4c81-a2ff-20ea486df45d","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:45","title":"Megjelentek az első, 400 órás túlórára vonatkozó munkaszerződési módosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","shortLead":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","id":"20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14581d4-0384-4b86-8e6c-fe85d445e0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","timestamp":"2018. december. 17. 10:19","title":"Ujjlenyomattal lehet majd nyitni és indítani a Hyundai-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készül.","shortLead":"Karácsonyra készül.","id":"20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73aa373-d648-4681-9f4e-7c9ef7eb486b","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","timestamp":"2018. december. 17. 16:35","title":"Kósa Lajos mindeközben parfümöket szimatolgat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","shortLead":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","id":"20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48db88-843d-4ceb-b44b-e6608e8c5df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. december. 18. 05:21","title":"Milliárdokkal húzza ki a bajból a kormány a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]