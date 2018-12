Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint bírságot szedtek be, vagy szabtak ki a szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint...","id":"20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ec31f-ab70-4f1e-abf0-4d87845ea5b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","timestamp":"2018. december. 19. 13:29","title":"A magyar fuvarozók ráküldték az ellenőröket a szabálytalankodó külföldi teherautósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt nagyjából tíz orosz kémnek kellett elhagynia az országot.","shortLead":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt...","id":"20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58013eb-d45a-474a-8b94-af94235a7572","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 09:18","title":"Orosz diplomaták kémkedtek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","shortLead":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","id":"20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2fdf2-c6d9-4c2c-992a-50954b9e4943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","timestamp":"2018. december. 20. 10:45","title":"MNB: versenyképességi fordulat nélkül lassulhat a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439","c_author":"Balogh Csaba","category":"itthon","description":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai szaporítótelepről kedden délután. A helyszínen szörnyű körülmények uralkodtak, már nem minden állatot találtak életben.","shortLead":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai...","id":"20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b337f30c-6006-40cf-a0ae-b13b967dc149","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"29 kutyát mentettek ki a gyulai rémálomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot megjelent program modern változata.","shortLead":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot...","id":"20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4981c8-1b59-49a5-902d-6518ebe28966","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 20. 16:03","title":"Újra kiadták a régi idők egyik legjobb játékát, itt az új Lemmings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek az állítólagos Soros-terv céljaival.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek...","id":"20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b391d-51c6-47b9-a9a0-45bdc324d2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","timestamp":"2018. december. 20. 13:50","title":"Ujhelyi: A Fidesz EP-képviselői támogatják a menekültek integrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]