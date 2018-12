Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bccf31-4d4d-47f3-88e7-d76353605278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 21. 05:20","title":"Olcsóbb lett a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett Borovac-barlangban, 35 méter mélyen.","shortLead":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett...","id":"20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d470f46-f0ce-4484-b435-ecb705bc18a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","timestamp":"2018. december. 20. 21:03","title":"100 millió éves halfogat találtak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","shortLead":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","id":"20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6d31-364c-48cb-a151-46eb194cb455","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","timestamp":"2018. december. 20. 11:21","title":"231 lóerővel támad a legmérgesebb Mini, itt a 2019-es új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. 