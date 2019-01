Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","shortLead":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","id":"20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbfe56-d653-4e44-83e8-4d0e7189d9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","timestamp":"2019. január. 04. 06:52","title":"Az év első hétvégéjén meg is tartják az első időközi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. ","shortLead":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. Bár elég hamar le is szedték. Bár elég hamar le is szedték.","id":"20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fce5cfa-8618-4af2-b822-ef0d7bb0d726","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. január. 04. 14:08","title":"Az egyre tapadósabb jelzővel jelölik Orbán házát is a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb cégvásárlásához.","shortLead":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb...","id":"20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9ab31f-9d41-4146-8f1a-843cdaaf3022","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","timestamp":"2019. január. 04. 16:49","title":"A Fidesz politikusa örül Mészáros Lőrinc terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek elvált apák. Például a közös szülői felügyelet főszabályi bírósági bevezetését, ami jobb lenne a gyerekeknek is, egyre népszerűbb a társadalomban, és a családvédelmi konzultáció értelmetlen kérdésének is értelmet adna.","shortLead":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek... Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek...","id":"20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa742dd-4005-4dda-95c6-55e395c6b221","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","timestamp":"2019. január. 03. 18:05","title":"Sok válással végződhetett a Családok éve is: hol van a családbarát kormányzás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark Overlord nevű hackercsoport birtokába kerültek, állítják maguk a tolvajok. A kiberbűnözők azzal fenyegetnek, hogy a papírokat közszemlére teszik, ha nem teljesítik követeléseiket.","shortLead":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark...","id":"20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71db658-d97d-4ab6-8661-cd900031b34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","timestamp":"2019. január. 04. 10:33","title":"Hackerek loptak el több ezer titkos dokumentumot a New York-i terrortámadásról, és közzéteszik, ha nem fizetnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-nek új tagot kell delegálnia a NATO parlamenti közgyűlésbe.","shortLead":"Az LMP-nek új tagot kell delegálnia a NATO parlamenti közgyűlésbe.","id":"20190105_Kover_visszavonta_Demeter_tagsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db35c0d-7d0a-4ee2-bdaa-ac2991996dc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Kover_visszavonta_Demeter_tagsagat","timestamp":"2019. január. 05. 10:05","title":"Kövér visszavonta Demeter tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz német politikust érint, a Bundestagban lévő összes párt érintett, csupán a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusait kímélték meg.","shortLead":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz...","id":"20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8ba17a-04a7-43f4-90e5-46213726a180","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","timestamp":"2019. január. 04. 10:34","title":"Több száz német politikus titkait szivárogtatták ki, az AfD kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]