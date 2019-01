Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És a legjobb: ehhez csak pár percre van szüksége.","shortLead":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És...","id":"20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d256ef-58cb-4c53-aac4-ca8defdcdcf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 11:33","title":"Itt a robot, amely olyan profin összehajtogatja a kimosott ruhákat, ahogy senki más – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget egy balról érkező autónak, emiatt összeütköztek, a szabálytalankodó autós pedig elsodort két gyalogost. Egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"Nem adott elsőbbséget egy balról érkező autónak, emiatt összeütköztek, a szabálytalankodó autós pedig elsodort két...","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_gongyosi_autos_ellen_aki_miatt_meghalt_egy_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97705186-02c9-42d4-bb59-945b81bdb87d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_Vadat_emeltek_a_gongyosi_autos_ellen_aki_miatt_meghalt_egy_gyalogos","timestamp":"2019. január. 08. 09:35","title":"Vádat emeltek a gyöngyösi autós ellen, aki miatt meghalt egy gyalogos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376a553-0c07-464d-828c-57c255784c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","timestamp":"2019. január. 08. 09:59","title":"Leégett Sebestyén Balázsék karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef8e1a-b0ae-4c9f-89da-6cabb133ed3a","c_author":"Politico-hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatának különkiadását olvassa. Ez a cikk a sorozatban bemutatott 15 uniós tagállam közül a magyarországi politikai helyzetet és a május 26-i EP-választást megelőző kampányt mutatja be. Az összeállítást Lili Bayer és Ryan Heath készítette a hvg.hu két munkatársa, Gergely Márton és Gyükeri Mercédesz közreműködésével.","shortLead":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatának különkiadását olvassa. Ez a cikk a sorozatban bemutatott 15...","id":"20190108_politico_hvg_hungarian_playbook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef8e1a-b0ae-4c9f-89da-6cabb133ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d047e46-d797-46f0-95e2-1d3bd19ffc00","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_politico_hvg_hungarian_playbook","timestamp":"2019. január. 08. 15:15","title":"Orbán és az ő nagy európai győzelmi álma – A Politico és a hvg.hu összeállítása esélyekről, játszmákról, reményekről és tiltakozásokról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli választások kimenetelét. A szóvivő az után nyilatkozott, hogy a zsidó állam belföldi titkosszolgálatának a vezetője egy előadásában beavatkozással vádolt egy külföldi államot, ám az izraeli cenzúra megtiltotta, hogy a médiumok megírják, Nadav Argaman melyik országot nevezte meg","shortLead":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli...","id":"20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6d4f94-e9bb-4303-9e22-8e9e230319c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","timestamp":"2019. január. 09. 18:34","title":"Izrael is a választásokba való beavatkozással vádolja Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel szemben. ","shortLead":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel...","id":"20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43fb-6f50-4be4-bcef-27a94d4a2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 08. 11:35","title":"Ellenzéki összefogással Szombathely is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stádium 28 Kör tagjai attól tartanak, hogy a tervezett átalakítás során megszűnik az akadémia autonómiája, a kutatók pedig elmennek.","shortLead":"A Stádium 28 Kör tagjai attól tartanak, hogy a tervezett átalakítás során megszűnik az akadémia autonómiája, a kutatók...","id":"20190109_Akademikusok_Jogilag_aggalyos_etikailag_elfogadhatatlan_az_MTAn_kialakult_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f18dcb5-ea83-453c-a365-9dbeb7111aed","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Akademikusok_Jogilag_aggalyos_etikailag_elfogadhatatlan_az_MTAn_kialakult_helyzet","timestamp":"2019. január. 09. 11:19","title":"Akadémikusok: Jogilag aggályos, etikailag elfogadhatatlan az MTA-n kialakult helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények listáján is.","shortLead":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények...","id":"20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018bf7b8-b7ac-444a-979c-5eafc5670d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","timestamp":"2019. január. 08. 13:44","title":"Egy év alatt rekordhosszúságúra nőtt a szociális várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]