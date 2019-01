Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"2249c433-f204-422e-b09f-757dd0aa01ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","shortLead":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","id":"20190109_gyermeket_var_szucsanszki_zita","timestamp":"2019. január. 09. 10:03","title":"Gyermeket vár Szucsánszki Zita"},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","shortLead":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","id":"20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","timestamp":"2019. január. 11. 05:23","title":"Nyilvános kongresszusi meghallgatáson vesz részt Trump börtönre ítélt volt ügyvédje"},{"available":true,"c_guid":"cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán Viktor. A magyar kormányfő távlati céljai mellett nem jutott más a magyar belpolitika szereplőinek, mint megvetés, lesajnálás és szemrehányás. ","shortLead":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán...","id":"20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","timestamp":"2019. január. 10. 17:02","title":"Orbán látja magában a világhódítót, de addig is hosszan sajnáltatja magát"},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Gulyás Balázs","category":"itthon","description":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","id":"20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","timestamp":"2019. január. 09. 17:46","title":"Ne toljuk túl a vándorfalat!"},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadja el a szakszervezet azt a bérajánlatot, amelyet a cégvezetés kínál.","shortLead":"Nem fogadja el a szakszervezet azt a bérajánlatot, amelyet a cégvezetés kínál.","id":"20190109_Sztrajkbizottsag_alakulhat_az_Audinal_Gyorben","timestamp":"2019. január. 09. 17:49","title":"Sztrájkbizottság alakulhat az Audinál Győrben"},{"available":true,"c_guid":"e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább harcolnak, cinikus döntésnek látja a kormány húzását, további jogi lépéseket tesznek.","shortLead":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább...","id":"20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","timestamp":"2019. január. 10. 15:54","title":"Tényleg utcára teszik a Politikatörténeti Intézetet?"},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több – politikai, közéleti értelemben – megdöbbentő kijelentést is tartalmazó interjút adott a Magyar Narancsnak a Jobbik szóvivője, Mirkóczki Ádám.","shortLead":"Több – politikai, közéleti értelemben – megdöbbentő kijelentést is tartalmazó interjút adott a Magyar Narancsnak...","id":"20190110_Mirkoczki_Hibazott_a_Jobbik_ha_visszalepunk_nincs_ketharmad","timestamp":"2019. január. 10. 08:34","title":"Mirkóczki: Hibázott a Jobbik, ha visszalépünk, nincs kétharmad"},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?"}