[{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi csúcstelefonjában.","shortLead":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi...","id":"20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93cbe2-4c52-4f6a-bb0d-ea4301f959c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","timestamp":"2019. január. 15. 13:03","title":"Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","shortLead":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","id":"20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f28f13f-39ff-4266-946b-7d6936f9a39a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Jön a Skoda Fabia SUV változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","shortLead":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","id":"20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316f2efe-80f0-4feb-8779-d26d371ae50f","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","timestamp":"2019. január. 16. 09:33","title":"Nem volt válogatós a tolvaj, fűkaszát, jelzőtáblát és biciklit is lopott, utóbbihoz sör is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d4440-08eb-4ada-840b-715289a00bc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy éles borotvától és némi kioktatástól/érzékenyítéstől egy nagy vihart kavaró hirdetés szerint. A Gillette legújabb reklámja társadalmi üzenetre alapoz, de sokan kikérték maguknak.","shortLead":"Egy éles borotvától és némi kioktatástól/érzékenyítéstől egy nagy vihart kavaró hirdetés szerint. A Gillette legújabb...","id":"20190115_Mit_erdemelnek_a_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d4440-08eb-4ada-840b-715289a00bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f60bb2-065a-4b53-b9b1-90d0a69ddb23","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Mit_erdemelnek_a_ferfiak","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Mitől lesz férfiasan tökéletes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menza-ügy tovább robog az információs szupersztrádán és a magyar közbeszédben, most a szocialista EP-képviselő hívta fel a kormánypárti Echo Tv munkatársát, hogy számon kérje.","shortLead":"A menza-ügy tovább robog az információs szupersztrádán és a magyar közbeszédben, most a szocialista EP-képviselő hívta...","id":"20190116_Az_MSZPs_Ujhelyi_felhivta_az_Echo_TV_riporteret_aki_magyarazkodasba_kezdett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e87af-c25c-4e51-871e-1667268b467e","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_MSZPs_Ujhelyi_felhivta_az_Echo_TV_riporteret_aki_magyarazkodasba_kezdett","timestamp":"2019. január. 16. 10:14","title":"Az MSZP-s Ujhelyi felhívta az Echo Tv riporterét, aki magyarázkodásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","id":"20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd76d6-cf8e-4a30-a156-d8cea39cbc89","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","timestamp":"2019. január. 14. 18:37","title":"Kiszállt az MKB-ból Matolcsy György unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét. Az ágyak végül Mindszentkállára kerültek.","shortLead":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét...","id":"20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982cc72-9f4d-423e-aa35-dac1adeff7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","timestamp":"2019. január. 15. 05:26","title":"Elutasította a plusz ágyakat a kórház, csak mert azokat a Jobbik küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c7560-f7d0-42e2-b4c3-4e98acb3627d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tettes és az áldozat kilétéről egyelőre nem közöltek információt.","shortLead":"A tettes és az áldozat kilétéről egyelőre nem közöltek információt.","id":"20190115_Halalra_keseltek_valakit_a_becsi_fopalyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03c7560-f7d0-42e2-b4c3-4e98acb3627d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a970e288-0650-4f23-843f-636d311f75b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Halalra_keseltek_valakit_a_becsi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. január. 15. 05:42","title":"Halálra késeltek valakit a bécsi főpályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]