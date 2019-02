Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő, de igaz információiból.","shortLead":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő...","id":"20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f055775-ef6c-4973-8c39-cfc3e981b7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","timestamp":"2019. február. 06. 12:03","title":"A Facebook tényleg töröl mindenkit a csoportokból, aki nem ír be most semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

Többek között Kenderes is igen jól járt.","shortLead":"Összesen 747 milliárd forintot utaltak helyi önkormányzatoknak 2018-ban a központi költségvetésből a Napi.hu...","id":"20190207_onkormanyzat_kozponti_koltsegvetes_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ac977-5891-460b-8cef-7830cfad0837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f50df19-e756-47b3-ae05-818833631982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_onkormanyzat_kozponti_koltsegvetes_tamogatas","timestamp":"2019. február. 07. 13:25","title":"Horthy 4500 lelkes szülővárosa 1,2 milliárdot kapott az államtól tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. 