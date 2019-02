Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","shortLead":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","id":"20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e62c24d-3515-4a8c-9566-d2759cabd207","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","timestamp":"2019. február. 20. 15:06","title":"Közösen követeli az ellenzék az Állami Számvevőszék elnökének leváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal védett csevegések.","shortLead":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy...","id":"20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ca613-2ed5-461f-a778-599cec35e6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","timestamp":"2019. február. 21. 17:03","title":"Nagyobb biztonságot ígért a WhatsApp, de épp az ellenkezője történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi ügynöksége.","shortLead":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi...","id":"20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7508b96-6193-48a7-a7b5-666030931be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","timestamp":"2019. február. 20. 16:47","title":"Frontex: Migrációs nyomás van, égető válság nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","shortLead":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","id":"20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d605863e-5cce-42f7-8f91-d6c235290bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Már félidőben lecserélhetik az MSZP elnökét, ha a párt rosszul teljesít a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","shortLead":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","id":"20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b35627-8baa-433b-b766-a4b69b3100f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","timestamp":"2019. február. 21. 13:41","title":"Olasz embercsempészt fogtak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","shortLead":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","id":"20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd81fee-38ce-467d-95fd-3adcabfb901a","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","timestamp":"2019. február. 21. 10:47","title":"Curtis pótolta az elfelejtett interjút: beszélt Balázsékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]