[{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc6814d-2f64-4e0e-8cf5-9996a8bd55c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat kellett rá várni, de 500 lóerős lett.","shortLead":"Sokat kellett rá várni, de 500 lóerős lett.","id":"20190226_Oettinger_volkswagen_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cc6814d-2f64-4e0e-8cf5-9996a8bd55c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d316fd0e-8865-4078-bdc5-7f19d0ffde75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Oettinger_volkswagen_golf","timestamp":"2019. február. 27. 10:29","title":"Megépítették a mostani VW Golfból a mindent vivő változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szédületes gazdasági siker.","shortLead":"Szédületes gazdasági siker.","id":"20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5acacc-17b0-42e5-9230-dc7f86aa6537","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. február. 26. 12:34","title":"30 ezer négyzetméternyi ingatlant szerzett egy év alatt Tiborcz és Mészáros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fecskeállomány csökkenésének harmadik legfontosabb tényezője, hogy az emberek leverik a fecskefészkeket. ","shortLead":"A fecskeállomány csökkenésének harmadik legfontosabb tényezője, hogy az emberek leverik a fecskefészkeket. ","id":"20190227_Akar_mar_jovore_eltunhetnek_a_fecskek_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a2719a-60d7-4c86-acb0-e4e06a2fa99e","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Akar_mar_jovore_eltunhetnek_a_fecskek_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. február. 27. 12:18","title":"Akár már jövőre eltűnhetnek a fecskék Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","shortLead":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","id":"20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf8c67f-a0f6-4b85-8e2a-e64ea9bf5921","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","timestamp":"2019. február. 26. 13:49","title":"May bejelentette: A Brexit elhalasztásáról is szavazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb emlékezetes megszólalása volt, de így is tudtunk miből válogatni, amikor összeállítottuk a leghíresebb Matolcsy-szállóigék listáját.","shortLead":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb...","id":"20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c7ad5-3a6e-4842-a52b-54782f4e1ebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","timestamp":"2019. február. 26. 17:31","title":"Simplicity, ju nó pekidzs, blöff – 9 emlékezetes mondás Matolcsy Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]