[{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben.","shortLead":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak...","id":"20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a3969-c665-4ddd-929a-47b156dfeaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült visszatérnie, ám most épp a gyors ütemű regenerálódás jelent rá fenyegetést – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült...","id":"20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e181cc-dc8b-4588-b1f6-36ac917c295d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","timestamp":"2019. március. 05. 14:03","title":"Összeomolhat a púpos bálnák gyorsan regenerálódó populációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Négy év után mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nincs szükség külön környezetvédelmi hatóságra, de ennek ellenére alkotmányos követelményként fogalmazták meg a környezetvédelmi szempontok alkalmazását. ","shortLead":"Négy év után mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nincs szükség külön környezetvédelmi hatóságra, de ennek ellenére...","id":"20190306_Negy_ev_utan_bolintott_ra_az_Ab_a_kornyezetvedelmi_hatosagok_megszuntetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43172415-aa75-4b3a-ab10-c15e94962bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Negy_ev_utan_bolintott_ra_az_Ab_a_kornyezetvedelmi_hatosagok_megszuntetesere","timestamp":"2019. március. 06. 15:58","title":"Négy év után bólintott rá az Ab a környezetvédelmi hatóságok megszüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be a 2016-os szingapúri Michelin-kalauzba. Most már nemcsak csillaga van, hanem éttermi hálózatot is jegyez. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be...","id":"20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5def4e-9bbf-432c-a4b5-895fbf0886c8","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","timestamp":"2019. március. 06. 16:57","title":"Az utcai büfés feltette magát a térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","id":"20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8347930c-0e5e-4aa3-99ef-0fef7576ac5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","timestamp":"2019. március. 05. 16:03","title":"Kiderült valami a titokzatos kilencedik bolygóról: 10x nagyobb is lehet, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold néven futtatott nézetet.","shortLead":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold...","id":"20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f877e40-9677-4bc8-9eec-ea4845abd94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","timestamp":"2019. március. 06. 15:03","title":"Nem sokon múlt, hogy madaras nevet kapjon a Google Térkép egyik legismertebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]