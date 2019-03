Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és néhol napközben is 10 fok alatt maradnak a maximumok.","shortLead":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és...","id":"20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23401a35-56df-4e16-9be4-5520a8e7b409","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","timestamp":"2019. március. 10. 16:02","title":"Eddig tartott a tavasz, most visszacsúszunk kicsit a télbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","shortLead":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","id":"20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315223a5-832a-48fa-9620-6009a24c49fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","timestamp":"2019. március. 09. 15:57","title":"Három év börtönt kapott Gruevszki unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank. Az EU bankja, amely tavaly majdnem 900 millió eurót bocsátott Magyarország rendelkezésére, kedvező feltételekkel nyújt kölcsönt akár állami nagyprojektekhez, de a paksi bővítéssel kapcsolatban nem kereste meg a kormány.","shortLead":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank...","id":"20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf78862-305d-4c8e-b3d5-2b9f8247c2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"\"Amíg fizeti az állam a törlesztést, nem lépünk közbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd91ad8-dc20-496b-952e-00f738f63b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közgazdászprofesszor a Népszavának adott interjúban egy olyan kort vizionált, amikor vége a gazdasági kegyelmi állapotnak, és egymás torkának fognak ugrani az uniós és magyar adófizetői pénzen kitartott oligarchák. Mellár Tamás szerint a magyar gazdaság nagyon sérülékeny és ha ma lenne egy újabb válság, újra rosszul reagálnánk.","shortLead":"A közgazdászprofesszor a Népszavának adott interjúban egy olyan kort vizionált, amikor vége a gazdasági kegyelmi...","id":"20190309_Mellar_Tamas_A_NER_mar_kozeptavon_is_osszedolhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd91ad8-dc20-496b-952e-00f738f63b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82778a69-2c66-460f-b75f-e2e60ccaa36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Mellar_Tamas_A_NER_mar_kozeptavon_is_osszedolhet","timestamp":"2019. március. 09. 08:41","title":"Mellár Tamás: A NER már középtávon is összedőlhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhat rendbeli bűncselekmény miatt indítottak eljárást Jussie Smollett ellen.","shortLead":"Tizenhat rendbeli bűncselekmény miatt indítottak eljárást Jussie Smollett ellen.","id":"20190309_Megrendezte_a_sajat_maga_elleni_tamadast_most_harom_evre_itelhetik_az_amerikai_szineszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64379101-8295-4165-895c-fb5dfe8218e0","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Megrendezte_a_sajat_maga_elleni_tamadast_most_harom_evre_itelhetik_az_amerikai_szineszt","timestamp":"2019. március. 09. 12:03","title":"Megrendezte a saját maga elleni támadást, most három évre ítélhetik az amerikai színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy napilap szerint a rendőrség gumilövedékeket is bevetett a több tízezernyi tüntető ellen.\r

","shortLead":"Egy napilap szerint a rendőrség gumilövedékeket is bevetett a több tízezernyi tüntető ellen.\r

","id":"20190308_Konnygazzal_oszlattak_fel_a_nonapi_tuntetest_Isztambulban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f388c96-f7b5-4d3d-8d88-54b0ccf7ebe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Konnygazzal_oszlattak_fel_a_nonapi_tuntetest_Isztambulban","timestamp":"2019. március. 08. 21:49","title":"Könnygázzal oszlatták fel a nőnapi tüntetést Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait átadta a vállán nagy súlyt cipelő kislány hősének.","shortLead":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait...","id":"201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c4533-3944-44ab-ac4d-7cbe1f541abd","keywords":null,"link":"/kultura/201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","timestamp":"2019. március. 10. 16:30","title":"Grecsó Krisztián új regényében is lassan hámlanak le a talányok a lappangó titokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]