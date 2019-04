Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást követtem el\" - írta Abdel-Azíz Buteflika.\r

\r

","shortLead":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást...","id":"20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5939b6b1-ea4d-4b26-bf09-4c43fe400db7","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 03. 19:57","title":"Utolsó gesztusként elnézését kért népétől a lemondott algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","id":"20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35e285-9c6b-454e-a651-e9915d938684","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","timestamp":"2019. április. 04. 15:53","title":"Halálos kutyatámadás történt Újszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","shortLead":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","id":"20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1f8ba7-f24a-4ece-8207-8355fe013750","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","timestamp":"2019. április. 03. 12:34","title":"Saját szervezetét is besározza a Fidesz, csak vesszen Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet úgy, hogy közben neki is bőven van takargatnivalója a parkolási ügyben. Sok csavar van a történetben, a cikkben felbukkan egy érdekes szereplő is.","shortLead":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely...","id":"20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1fdfb-e796-4159-b0e1-fc4e21cb744d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","timestamp":"2019. április. 04. 06:30","title":"A Fidesz magát is meglőheti, ha elméri a Karácsony Gergely elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","shortLead":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","id":"20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd69558-0da0-4cd5-b2fd-a53d913222f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","timestamp":"2019. április. 04. 07:42","title":"Vádat emeltek a christchurchi merénylő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","shortLead":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","id":"20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f198b-8c6b-461a-a269-1ef9b3e3d254","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 03. 19:44","title":"Kis lépés – így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napok előrejelzése alapján ma esik a legtöbb eső.","shortLead":"A következő napok előrejelzése alapján ma esik a legtöbb eső.","id":"20190405_Keszuljon_az_esore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d014d33-c909-4d8a-8409-dad3560f0c97","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Keszuljon_az_esore","timestamp":"2019. április. 05. 05:06","title":"Készüljön az esőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]