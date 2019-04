Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég tavaly veszteséges volt, de ennek ellenére is tőzsdére megy májusban. ","shortLead":"A cég tavaly veszteséges volt, de ennek ellenére is tőzsdére megy májusban. ","id":"20190412_Tozsdere_megy_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2203f94a-acf5-48f8-b4ed-eba80d6ebf88","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Tozsdere_megy_az_Uber","timestamp":"2019. április. 12. 18:08","title":"Tőzsdére megy az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","shortLead":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","id":"20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9915d8d-6085-44ec-b380-0cb75687df47","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","timestamp":"2019. április. 12. 11:07","title":"Beismerő vallomást tett a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket, hogy mások is segítsenek, ha kell.","shortLead":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket...","id":"20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7eedbc-764b-40df-8b9b-bd407d74be3f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","timestamp":"2019. április. 12. 21:55","title":"Megmentette egy szívbeteg életét az ismert zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602cd951-077f-4632-9e09-b1befd765105","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő pénteken lépett volna fel a Szegedi Dómban, de le kellett mondania a felolvasóestet.","shortLead":"A színésznő pénteken lépett volna fel a Szegedi Dómban, de le kellett mondania a felolvasóestet.","id":"20190412_Korhazba_kerult_Fur_Aniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602cd951-077f-4632-9e09-b1befd765105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29197c17-676f-41fa-a580-7ff944d2cede","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Korhazba_kerult_Fur_Aniko","timestamp":"2019. április. 12. 08:38","title":"Kórházba került Für Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b320584a-2390-48e2-996d-84c3d0dc4c79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcmillióba került az ittas elkövető piromániája.","shortLead":"Nyolcmillióba került az ittas elkövető piromániája.","id":"20190412_Nem_marad_buntetlen_2_400_szalmabala_felgyujtasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b320584a-2390-48e2-996d-84c3d0dc4c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539fe50c-176f-4de4-8e11-3c32148c258e","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Nem_marad_buntetlen_2_400_szalmabala_felgyujtasa","timestamp":"2019. április. 12. 10:20","title":"Nem marad büntetlen 2400 szalmabála felgyújtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e441555-58d6-4716-ba64-cb10e6270527","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UTE versenyzője 6-1-re múlta felül a norvég Iselin Maria Moen Solheimet a helyosztón, ezzel 2017-es ezüstje után megszerezte pályafutása második Eb-érmét.","shortLead":"Az UTE versenyzője 6-1-re múlta felül a norvég Iselin Maria Moen Solheimet a helyosztón, ezzel 2017-es ezüstje után...","id":"20190411_Birkozo_Eb_Nemeth_Zsanett_megszerezte_a_magyarok_masodik_bronzermet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e441555-58d6-4716-ba64-cb10e6270527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484f7e26-e282-4de5-a50f-2e5f6ca38ebd","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Birkozo_Eb_Nemeth_Zsanett_megszerezte_a_magyarok_masodik_bronzermet","timestamp":"2019. április. 11. 20:09","title":"Birkózó Eb: Németh Zsanett megszerezte a magyarok második bronzérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]