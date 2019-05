Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál. ","shortLead":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott...","id":"20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df25d2e-3971-43cc-b365-86cc787e58e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","timestamp":"2019. május. 07. 14:11","title":"Mennyit lopott, miniszterelnök úr? Pénzmosoda maláj módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló elé. Komoly jelöltekre és komoly vitákra van szükség. A Republikon elemzését a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló...","id":"20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c09d-0a00-4001-8cfa-754c91e0fbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. május. 09. 06:46","title":"Komolytalan jelöltekkel nem Tarlós kihívóját találja meg az ellenzék, csak viccet csinál az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német társadalom esetében áttörésnek számít. A kulcs az érintős kártya.\r

\r

","shortLead":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német...","id":"20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c354c157-eaa7-4e1f-af9a-9e3f4b698425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 07. 17:10","title":"Készpénz vs. kártya: a paypass áttörést hozott Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatói esetében.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli...","id":"20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08637b0d-e433-40b4-8e03-249a0e3c61bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","timestamp":"2019. május. 07. 15:03","title":"Ügyes ötlet: egyszerű gombelemet tenne a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","shortLead":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","id":"20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2375e4-4fa5-4413-8408-a0298421fa2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","timestamp":"2019. május. 08. 06:41","title":"A nap fotója: gigantikus lábnyom-kátyú a városháza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]