[{"available":true,"c_guid":"9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","shortLead":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","id":"20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a5a42-d7d5-4d0a-9a26-680f1d8a9801","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","timestamp":"2019. május. 12. 07:30","title":"Együtt ittak, aztán leütötte és elvette 180 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben...","id":"20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cb3d18-5835-4a4d-886f-cee0b5530956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 11. 14:51","title":"Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190512_cirkadian_ritmus_rakos_sejtek_alvaszavar_android_q_beta_letoltese_telefonok_180_eves_bukki_erdo_kivagasa_dell_szamitogep_serulekenyseg_moszkvai_repulobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25113f1c-612e-4827-8259-26b3b101c383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_cirkadian_ritmus_rakos_sejtek_alvaszavar_android_q_beta_letoltese_telefonok_180_eves_bukki_erdo_kivagasa_dell_szamitogep_serulekenyseg_moszkvai_repulobaleset","timestamp":"2019. május. 12. 12:03","title":"Ez történt: rájöttek, hogy függ össze a rossz alvás és a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","shortLead":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","id":"20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a067efb-485c-4be6-8f57-ff3cc35869e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","timestamp":"2019. május. 12. 17:02","title":"Kettős Mercedes-siker a Spanyol Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","shortLead":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","id":"20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831214e-cfe9-4ded-8b47-5ffe23bdf56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 11. 09:20","title":"Ahogy a Tiborcz család az utcába költözött, megváltozott a parkolási rend a japán nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci Vögele diadalmaskodott Franciaországban.","shortLead":"A svájci Vögele diadalmaskodott Franciaországban.","id":"20190511_Kikapott_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9983655-7235-43a8-b3a9-05636688475d","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Kikapott_Babos_Timea","timestamp":"2019. május. 11. 18:50","title":"Kikapott Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]