Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","shortLead":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","id":"20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef772005-ca3a-43d6-be71-943bf1f30904","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","timestamp":"2019. május. 20. 11:16","title":"Óriási ajándékot kaptak egy amerikai egyetem végzősei: egy milliárdos kifizeti a diákhitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","shortLead":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","id":"20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df893676-fe9f-4ba9-b67a-aaea039bf66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","timestamp":"2019. május. 20. 21:37","title":"Lemondott az ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","shortLead":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","id":"20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8786ef-31d7-4870-b7ee-94ab4e6cf0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","timestamp":"2019. május. 19. 13:50","title":"Francia diákok szerint a Napszállta a legjobb film Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a9769-ad1d-4f3a-a297-d4483e81f23c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akcióban egy hidraulikus eszköz is előkerült. ","shortLead":"Az akcióban egy hidraulikus eszköz is előkerült. ","id":"20190520_Keritesbe_szorult_sunit_mentettek_a_grazi_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=708a9769-ad1d-4f3a-a297-d4483e81f23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c28be98-5612-4fd6-ac42-eb7933b6b016","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Keritesbe_szorult_sunit_mentettek_a_grazi_tuzoltok","timestamp":"2019. május. 20. 12:12","title":"Kerítésbe szorult sünit mentettek a grazi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","shortLead":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","id":"20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27e446-88d1-4358-bd29-a78dba2aef6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","timestamp":"2019. május. 19. 15:53","title":"Itt vannak az újabb részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]