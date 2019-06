Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","shortLead":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","id":"20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9617c099-d080-43c1-8c1c-2a3aab0b1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Búzatáblában találták meg a húga megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka, örökletes, gyógyíthatatlan betegségének, a diszkinéziának a tüneteit szüntette meg a kávé.","shortLead":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka...","id":"20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74faf320-4886-415b-9133-2dc6103c7a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Elnézték a boltban a csomagolást, véletlenül igazolták, hogy a kávé működik egy ritka betegség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére, Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója.","shortLead":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére...","id":"20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653d4fa4-3729-4434-bfde-e89b393b72c4","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","timestamp":"2019. június. 18. 08:28","title":"Szélsőjobboldali aktivisták zavarták meg a Pride egyik rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

