Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","shortLead":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","id":"20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80c5b14-eb4c-4eb2-bcd2-983338fd5921","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","timestamp":"2019. június. 26. 13:42","title":"Nagy lánggal és füsttel égett Óbudán egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190626_Ezzel_a_Marvelgonosztevovel_kuzdhet_meg_Scarlett_Johansson_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922b0170-81f2-419e-af30-9f7942e4772c","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Ezzel_a_Marvelgonosztevovel_kuzdhet_meg_Scarlett_Johansson_Budapesten","timestamp":"2019. június. 26. 16:46","title":"Ezzel a Marvel-gonosztevővel küzdhet meg Scarlett Johansson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi nyitvatartásról. ","shortLead":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi...","id":"20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fa87e-0090-4bb9-baea-85e0ee03a062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","timestamp":"2019. június. 26. 07:48","title":"Schmidt Máriáék készítenek felmérést, mi legyen a vasárnapi nyitvatartással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.","shortLead":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na...","id":"20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7d90ac-8205-4c6d-93bf-6907353b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","timestamp":"2019. június. 27. 08:03","title":"Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon nem akar összejönni a mozi. ","shortLead":"Nagyon nem akar összejönni a mozi. ","id":"20190625_Kamera_Bond_film_forgatas_mosdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38a77fd-8d67-4c8b-8739-46ce8a3ac171","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kamera_Bond_film_forgatas_mosdo","timestamp":"2019. június. 25. 16:04","title":"Kamerát szereltek a mosdóba az új Bond-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.","shortLead":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple...","id":"20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e1169-c995-42d9-b4ea-6bc9b02419cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","timestamp":"2019. június. 25. 17:33","title":"Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00a6fae-fff9-4433-aa6c-f0f41683ded3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Billy Drago Frank Nittit, a bűnöző jobb kezét alakította az Oscar-díjas filmben. ","shortLead":"Billy Drago Frank Nittit, a bűnöző jobb kezét alakította az Oscar-díjas filmben. ","id":"20190627_Meghalt_az_Aki_legyozte_Al_Caponet_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f00a6fae-fff9-4433-aa6c-f0f41683ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05c775-a0f7-4b7f-abf0-48653713e0ef","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Meghalt_az_Aki_legyozte_Al_Caponet_szinesze","timestamp":"2019. június. 27. 09:43","title":"Meghalt az Aki legyőzte Al Caponét színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]